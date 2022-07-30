Итальянский журналист: «Торино» арендует Миранчука у «Аталанты» за €12 млн
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26-летний полузащитник сборной России перейдёт в клуб из Турина на правах аренды с правом выкупа за €12 млн, сообщает в социальных сетях журналист Джанлука ди Марцио.
Россиянин оказался в списке игроков, с которыми «Аталанта» намерена расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее агент Миранчука прокомментировал информацию о переходе футболиста в «Торино».