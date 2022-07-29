Последний шанс спасти карьеру: почему Кокорину нужно возвращаться из «Фиорентины» в Россию

Александр Кокорин не попал в состав «Фиорентины» на ближайшие тренировочные сборы в Испании и Австрии. Причиной этому послужила затяжная пауза после перенесённого коронавируса. Сообщается, что клуб готов досрочно расторгнуть контракт с игроком, но его представители требуют выплаты всех причитающихся до конца срока действия соглашения денег. По мнению агента Алексея Сафонова и тренера Андрея Кобелева, футболисту следует вернуться в РПЛ, где спрос на него по-прежнему высок. А бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин посоветовал коллеге принять предложение одного из середняков, чтобы вернуть уверенность в себе.

Карьера Александра Кокорина в Италии давно напоминает неудачный сериал, не имеющий никакого отношения к спорту. В январе 2021-го футболист перешёл из «Спартака» в «Фиорентину» за €4,5 млн, но за полтора года так и не сумел проявить себя. Показательная статистика — за это время он провёл в составе команды всего 11 матчей, не забил ни одного мяча, зато пропустил из-за проблем со здоровьем около 3,5 месяца.

Вот и нынешнее межсезонье получается для нападающего скомканным. В конце июля клуб опубликовал список игроков, которые отправятся на ближайшие сборы в Испанию и Австрию, но Александра в нём не оказалось.

«Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов заниматься со всеми. У меня всё хорошо. Новости о разрыве контракта в российских СМИ? Я всегда это только в прессе вижу», — цитирует спортсмена «Р-Спорт».

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На предыдущий сбор в Моэна форвард прибыл позднее партнёров и работал по индивидуальной программе. Причиной, по информации СМИ, стал перенесённый после отпуска на Мальдивах коронавирус. Сообщалось, что у него несколько дней держалась высокая температура.

На этом фоне активизировалось обсуждение возможного досрочного расторжения контракта, истекающего в июне 2024-го. Однако сторона игрока, судя по всему, соглашаться с этим не намерена. В частности, агент россиянина Тимофей Бердышев подчёркивал, что его клиент собирается продолжить карьеру в «Фиорентине».

По другим данным, сторона Александра готова к уходу, но только в случае получения всех причитающихся до конца срока действия соглашения €3,6 млн, тогда как в клубе готовы выплатить только €2 млн.

Так или иначе для Кокорина и следующий сезон грозит оказаться полностью потерянным, что в его возрасте непозволительная роскошь. Если в прошлом он отыграл суммарно во всех турнирах всего 125 минут, то с учётом полностью пропущенной предсезонки рискует получать ещё меньше времени.

Переход в другой европейский клуб со столь скромной статистикой практически нереален, как и вояж в Китай или страны Ближнего Востока, где россиянину могли бы предложить сопоставимую с нынешней зарплату. В сложившейся ситуации у форварда, если он хочет реанимировать карьеру и провести несколько сезонов на высоком уровне, остаётся один выход — возвращение в РПЛ.

С одной стороны, вовсе не факт, что коллективы Премьер-лиги, наблюдая за последними неудачами футболиста, пойдут на риск, особенно учитывая повышенную травматичность. С другой, сразу после освобождения из заключения спортсмен ярко проявил себя в составе поднявшегося в элитный дивизион «Сочи» и, забив семь мячей в десяти матчах, перебрался в «Спартак».

Опрошенные RT эксперты уверены: Кокорин, несмотря на неудачный отрезок в Италии, способен напомнить о себе болельщикам. Так, по мнению известного агента Алексея Сафонова, в РПЛ на него сохраняется высокий спрос и не возникнет проблем в том числе с трудоустройством в ведущие клубы.

«Он по-прежнему способен спокойно выступать за любую команду из первой восьмёрки Премьер-лиги. Да, пусть ему уже 31, но он до сих пор обладает высокой скоростью и не потерял это качество. У нас такой уровень чемпионата, что Кокорин тут будет на первых ролях», — выразил уверенность Сафонов.

Поддержал его и Андрей Кобелев, под руководством которого форвард начинал карьеру в «Динамо». Тренер отметил, что даже ставящие перед собой серьёзные задачи коллективы испытывают кадровые сложности в линии атаки. А качественных нападающих с российским паспортом в РПЛ и вовсе дефицит.

«Можно говорить, что Кокорин уже не тот, но если посмотреть на кадровую ситуацию, бомбардиров не хватает многим. «Сочи» потерял Матео Кассьерру. «Локомотиву» явно не помешал бы центрфорвард высокого уровня. Да, они подписали контракт с Иваном Игнатьевым, но сравнивать его с Александром нельзя — это небо и земля. ЦСКА также не хватает страйкера. Поэтому Кокорин пригодился бы, но проблема в том, что не все смогут его взять из-за высоких финансовых требований», — подчеркнул специалист.

В качестве дополнительного преимущества для наставников отечественных команд Кобелев назвал универсальность футболиста, поскольку он способен закрыть сразу несколько позиций, в том числе на острие и на краях нападения, и выполнять разный функционал.

А вот зарплата Кокорина действительно может стать преградой на пути к его возвращению в Россию, ведь в «Фиорентине» он, по информации СМИ, зарабатывает €1,8 млн. С учётом санкций УЕФА и ФИФА и отстранения от еврокубков даже ведущие клубы оказываются не в состоянии предложить такие условия и делают ставку на менее звёздных и именитых исполнителей. Например, «Локомотив» летом усилил нападение молодым черногорцем Марко Раконьяцем и Игнатьевым, который в составе «Рубина» вылетел в ФНЛ, «Зенит» — выступавшим в «Сочи» Кассьеррой, а «Сочи» — сверкнувшим в «Крыльях Советов» Владиславом Сарвели.

Тем более в случае с Кокориным речь идёт о возрастном подверженном травмам игроке. Но Сафонов считает, уровень экс-футболиста сборной настолько высок, что сильнейшие коллективы готовы предложить ему хороший контракт.

«Александр вполне может согласиться на €1,7—1,5 млн, если по-настоящему хочет вернуться. Посмотрите, сколько футболистов после 30 лет покупают за большие деньги, например, в АПЛ. Это вообще не проблема. Главное, внести в соглашение пункт, чтобы он не мог никого бить предметами мебели и подарить ему книгу Ильфа и Петрова «12 стульев», — добавил агент.

Однако, по его предположению, это возможно только при условии прохождения тщательного медицинского обследования и длительных тренировочных сборов, чтобы потенциальные работодатели могли убедиться, что спортсмен не имеет серьёзных проблем со здоровьем. При этом вариант с подписанием соглашения без просмотра исключён.

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Впрочем, куда большее значение имеют желание и мотивация — готов ли футболист в 31 год начать карьеру с чистого листа и доказать окружающим, что способен вновь проявить себя в РПЛ. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, поигравший в Германии, Бельгии и Нидерландах, считает: для возвращения на прежний уровень Александру необходимо приложить максимум усилий.

«Интересно посмотреть, как Александр пройдёт через этот спад, ведь мы все понимаем: это хороший футболист. Уверен, за полтора года в Италии физически он не сильно сдал. Саша способен вернуться, если хорошенечко поработает. Собственно, в ближайшее время мы и поймём, насколько ему самому это нужно», — объяснил Булыкин.

Более того, идеальным вариантом для продолжения карьеры Кокориным он назвал середняков РПЛ. Там воспитанник «Локомотива» гарантированно будет получать игровую практику, как в своё время в «Сочи», и, обретя уверенность, вновь начнёт забивать.

«Разумеется, по психологическому настрою нападающих отсутствие голов на протяжении столь долгого времени наносит серьёзный удар, тем более Кокорин практически не выходит на поле... У меня нет сомнений, он может в своём нынешнем состоянии забить за сезон в РПЛ десять мячей», — добавил Булыкин.

А вот Кобелев, напротив, уверен, что у бывшего подопечного после длительного пребывания в Италии нет желания возвращаться домой, хотя он и не пользуется доверием тренеров в «Фиорентине».

«Мне почему-то кажется, Александр сам не рвётся в Россию и не прочь остаться в Италии. Нельзя также исключать варианты с другими европейскими странами или Ближним Востоком и Китаем. А может играть за «Фиорентину» до конца контракта. Вряд ли клуб согласится сразу выплатить всё причитающееся за два года. Тут много вопросов, не связанных с футболом», — заявил специалист.

Наконец, Булыкин, основываясь на личном опыте, выразил мнение, что переезд в Россию не должен вызвать у футболиста дискомфорт, поскольку он попадёт в среду, где ему всё знакомо, а неудача в «Фиорентине» быстро забудется.

«Александр приедет далеко не в статусе победителя — в Италии проявить себя не удалось. Но, уверен, для него это ничего не значит. Никаких проблем психологического характера и затяжной адаптации бояться не следует», — отметил бывший форвард сборной России.