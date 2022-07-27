Кокорин не поехал на сбор «Фиорентины» из-за неготовности тренироваться с командой

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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин объяснил, почему отсутствует на предсезонных тренировочных сборах перед стартом чемпионата Италии по футболу сезона-2022/23.
Кокорин не поехал на сбор «Фиорентины» из-за неготовности тренироваться с командой
  • Gettyimages.ru

«Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов тренироваться со всеми. У меня всё хорошо. Новости о расторжении контракта в российских СМИ? Я всегда это только в прессе вижу», — цитирует Кокорина РИА Новости.

Стало известно, что бывший форвард московского «Спартака» не примет участия в сборах. Российский нападающий отсутствует в списке 29 вызванных игроков. Команда из Флоренции проведёт сборы в Австрии и Испании.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Форвард летом переболел коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Кокорин готов досрочно расторгнуть контракт с «Фиорентиной» за €3,6 млн.

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