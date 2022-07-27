Кокорин не вызван на предсезонные сборы «Фиорентины»

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Российский нападающий Александр Кокорин не примет участия в предсезонных тренировочных сборах «Фиорентины» перед стартом чемпионата Италии по футболу сезона-2022/23.
Кокорин не вызван на предсезонные сборы «Фиорентины»
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Бывший форвард московского «Спартака» отсутствует в списке 29 вызванных игроков. Команда из Флоренции проведёт сборы в Австрии и Испании, сообщает пресс-служба итальянской команды.

«Фиорентина» в матче первого тура Серии А примет на своём поле «Кремонезе» 14 августа.

Форвард летом переболел коронавирусом.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Владимир Абрамов пожелал каждому россиянину такую зарплату, как у Кокорина в «Фиорентине».

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