Агент Абрамов пожелал каждому россиянину зарплату, как у Кокорина в «Фиорентине»

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Футбольный агент Владимир Абрамов оценил положение дел у форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Сколько ещё времени удастся Кокорину отсиживаться в Италии? Вы имеете в виду продолжать получать €3 млн? Каждому россиянину я бы пожелал того же. €3 млн — колоссальные убытки для итальянского футбола. Пусть несут убытки, не нам же всё время брать их на себя. В России сейчас ему никто не даст такие деньги», — приводит слова Абрамова «Спорт день за днём».

Он также заявил, что это очень редкий случай, когда российский футболист подписал такой приличный контракт за рубежом и не отрабатывает его. По его словам, в РПЛ только «Зенит» может предложить форварду такой же контракт.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Кокорин присоединился к «Фиорентине» на сборе в Моэне.

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