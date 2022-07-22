СЭ: Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин присоединился к команде на сборе в Моэне.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что футболист работает по индивидуальной программе и в двух ближайших матчах не сыграет.

Экс-форвард московского «Спартака» летом переболел коронавирусом.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о будущем Кокорина в «Фиорентине».