Источник: Кокорин готов досрочно расторгнуть контракт с «Фиорентиной» за €3,6 млн 

«Фиорентина» продолжает делать попытки отказаться от услуг российского форварда Александра Кокорина без больших финансовых потерь.

Руководство клуба из Флоренции ведёт переговоры по расторжению контракта с бывшим нападающим московского «Спартака». Представители 31-летнего россиянина дали понять, что футболист согласен на разрыв соглашения только при получении всей зарплаты, которая ему полагается, сообщает Firenze Viola со ссылкой на Corriere dello Sport.

Уточняется, что контракт Кокорина действует до конца июня 2024 года. Согласно трудовому договору игрок должен будет заработать €3,6 млн.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Кокорин не вызван на предсезонные сборы «Фиорентины».