Капелло назвал «нереализованным талантом» карьеру Кокорина

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказался о карьере нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Какими словами можно описать карьеру Кокорина? Нереализованный талант. Он способен на большее», — цитирует Капелло Sport24.

27 июля стало известно, что форвард не примет участия в сборах клуба. Российский нападающий отсутствует в списке 29 вызванных игроков. Команда из Флоренции проведёт сборы в Австрии и Испании.

Кокорин выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Кокорин объяснил, почему отсутствует на предсезонных тренировочных сборах перед стартом чемпионата Италии по футболу сезона-2022/23.