Капелло назвал «нереализованным талантом» карьеру Кокорина

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказался о карьере нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
Капелло назвал «нереализованным талантом» карьеру Кокорина
  • Gettyimages.ru

«Какими словами можно описать карьеру Кокорина? Нереализованный талант. Он способен на большее», — цитирует Капелло Sport24.

27 июля стало известно, что форвард не примет участия в сборах клуба. Российский нападающий отсутствует в списке 29 вызванных игроков. Команда из Флоренции проведёт сборы в Австрии и Испании.

Кокорин выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Кокорин объяснил, почему отсутствует на предсезонных тренировочных сборах перед стартом чемпионата Италии по футболу сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить