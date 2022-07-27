Капелло назвал «нереализованным талантом» карьеру Кокорина
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«Какими словами можно описать карьеру Кокорина? Нереализованный талант. Он способен на большее», — цитирует Капелло Sport24.
27 июля стало известно, что форвард не примет участия в сборах клуба. Российский нападающий отсутствует в списке 29 вызванных игроков. Команда из Флоренции проведёт сборы в Австрии и Испании.
Кокорин выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.
Ранее Кокорин объяснил, почему отсутствует на предсезонных тренировочных сборах перед стартом чемпионата Италии по футболу сезона-2022/23.