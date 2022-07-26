«Следует говорить о качестве футбола»: почему «Спартаку» стоит абстрагироваться от обсуждения работы судей

Владислав Безбородов и Кирилл Левников не совершили грубых ошибок в пользу соперников «Спартака» на старте нового сезона РПЛ, а те, что имели место, на результат не повлияли. Такого мнения придерживается бывший арбитр Сергей Хусаинов. К жалобам же руководства красно-белых на судейство стоит относиться как к попытке защитить команду от излишнего давления. В этом уверен экс-наставник ближайшего резерва клуба Евгений Бушманов. По словам его коллеги Владислава Радимова, куда важнее, что игроки и тренер москвичей не обращают внимания на происходящее вокруг и пытаются сосредоточиться на футболе.

«В историю курьёзных пенальти записана очередная страница»

«Спартак» и судейские скандалы, пожалуй, окончательно превратились в синонимы в отечественном футболе. Болельщики других клубов за последние годы уже успели привыкнуть к тому, что москвичи с завидной регулярностью жалуются на работу арбитров, под микроскопом разбирают каждый спорный эпизод и сравнивают с другими игровыми ситуациями, в которых принимались диаметрально противоположные решения. Старт нового сезона не стал исключением — обе встречи красно-белых оставили привычный шлейф негодования.

Удивительно, но у руководства клуба остались претензии к рефери даже по итогам убедительно выигранной встречи в Краснодаре, в первом тайме которой Кирилл Левников дважды «обделил» команду Александра Сторожука. Сначала он не показал вторую жёлтую карточку Александру Соболеву за попадание локтем в лицо Вячеславу Литвинову во время верховой борьбы и напрямую удалил Александра Черникова за неспортивное поведение, когда тот лишь слегка коснулся Виктора Мозеса.

Однако по мнению владельца клуба Леонида Федуна, судье не следовало назначать одиннадцатиметровый в ворота москвичей за попадание мяча в руку Даниилу Денисову после рикошета от лица.

«Хорошая победа! Но, конечно, в историю курьёзных пенальти записана очередная прекрасная страница. Человеку со всего маху ударили в голову — ставится «точка». Я бы посмотрел на любого судью, который бы аналогично принял мяч лицом и после этого играл. А так — здорово», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Спустя сутки «Краснодар» опубликовал в соцсетях ролик с нарезкой всех спорных эпизодов. В команде посчитали, что перед голом Романа Зобнина его партнёр Кристофер Мартинс Перейра подыграл себе рукой и «восхитились» актёрским мастерством нигерийского легионера. К монтажу южане отнеслись с чувством юмора и режиссёром видео назвали Левникова, а его ассистентом — помощника на VAR Евгения Кукуляка (к слову, красно-белые в долгу не остались и ответили роликом с интернет-мемами).

По информации СМИ, попутно клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по трём спорным эпизодам. Насколько серьёзно хозяева были возмущены работой бригады арбитров лучше всего говорит тот факт, что их владелец Сергей Галицкий после финального свистка без разрешения зашёл в судейскую. Теперь его поведение рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

По окончании матча первого тура с «Ахматом» красно-белые также раскритиковали судейство Владислава Безбородова в Грозном и подали жалобу в ЭСК РФС сразу по пяти моментам.

В частности, они посчитали ошибочным решение показать вторую жёлтую карточку защитнику Мацею Рыбусю, посетовали, что единственный мяч грозненцы забили с нарушением, и подчеркнули, что рефери обязан был удалить вратаря Гиорги Шелию в концовке и назначить пенальти. Но члены комиссии заняли сторону арбитра и сочли его действия во всех эпизодах абсолютно верными.

Бывший судья Сергей Хусаинов полностью поддерживает выводы экспертов. По его мнению, громкие заявления о предвзятости по отношению к десятикратному чемпиону страны высосаны из пальца, хотя не обошлось и без помарок. Так, удаление Рыбуся на старте сезона он назвал справедливым, но при этом раскритиковал и молодого коллегу.

«Разумеется, больше вопросов к поляку. Зачем он начал хватать соперника за горло, имея «горчичник»? С другой стороны, такой опытный арбитр как Безбородов мог предвосхитить ситуацию и сразу развести игроков по разным сторонам. Он же будто провоцировал Мацея на грубость. Но вопросов по его решению быть не может. Чистая жёлтая карточка с красным оттенком. При желании можно было и удалить напрямую», — заявил Хусаинов в разговоре с RT.

Должен был увидеть перед собой красную карточку один из игроков «Спартака» и во втором туре. Ветеран судейского цеха считает, что Левников обязан был наказывать Соболева вторым «горчичником», но не сделал этого. Зато изгнание с поля Черникова за неспортивное поведение вопросов у него не вызвало, поскольку опорный полузащитник сам дал для этого повод.

«Первое движение ногой со стороны Александра оказалось неигровым. Он агрессивно ударил Мозеса в область паха. А потом ладонью коснулся его шеи. Опять же движение было полностью осознанным и не имело к футболу никакого отношения. Левников вынес абсолютно правильный вердикт», — добавил Хусаинов.

Что касается пенальти за игру рукой Денисова, то эксперт оказался солидарен с Федуном. Специалист подчеркнул — защитник физически не успевал убрать руку после рикошета от лица и изначально не пытался преградить ей путь в ворота, то есть, не увеличивал площадь тела. Резюмируя, Левников, согласно оценке коллеги, совершил по одной грубой ошибке в каждую сторону, но на исход матча не повлиял.

«Спартак» постоянно жалуется на работу судей»

Впрочем, периодически судьи допускают результативные помарки, которые помогают набирать очки московскому гранду. По мнению бывшего главного тренера «Спартака-2» Евгения Бушманова, оказывая давление на арбитров, руководство пытается защитить команду.

«Судейские ошибки были, есть и будут. И совершают их не только в матчах с участием «Спартака». Но в клубе приняли такую линию поведения — критиковать арбитров в надежде, что это как-то поможет», — объяснил специалист в интервью RT.

Вместе с тем регулярные судейские скандалы в играх красно-белых он также связал с большой популярностью команды. Любое спорное решение в такой ситуации оказывается буквально под микроскопом и обсуждается всей страной, тогда как ошибки рефери во встречах других коллективов проходят незамеченными.

В свою очередь бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов, напротив, считает, в клубе пользуются этой самой популярностью и с удовольствием раскручивают подобные истории, чтобы привлечь к себе ещё больше внимания.

«Спартак» постоянно жалуется на работу судей. Кажется, все уже давно к этому привыкли. Мне сложно сказать, зачем нужно вести себя таким образом. Возможно, хотят больше пиара для клуба. Руководство красно-белых таким образом уже не первый год привлекает к себе дополнительное внимание. Если стоит задача добиться частого упоминания в СМИ, могут продолжать в том же духе. По-моему, куда важнее результат», — отметил Радимов.

Но если в руководстве регулярно позволяют себе критику в адрес судей, то новый главный тренер Гильермо Абаскаль и его подопечные воздерживаются от этого. Например, испанец после ничьей с «Ахматом», отвечая на вопрос об удаления Рыбуся, вместо упрёков в адрес Безбородова посетовал на поведение опытного футболиста, который, имея жёлтую карточку, не вправе был поддаваться эмоциям.

По мнению Бушманова, коллега ведёт себя абсолютно правильно. Отказываясь поднимать тему судейства, он даёт своим игрокам понять — все вопросы нужно решать самостоятельно на футбольном поле так, чтобы не оставалось поводов жаловаться на рефери.

«Следует обращать больше внимания на игру, а не на посторонние факторы. И тренер должен в первую очередь говорить о качестве футбола и обращать внимание на свою команду. Нужно понимать, ни один специалист не в состоянии контролировать действия арбитра в отличие от уровня игры вверенного ему коллектива», — подчеркнул эксперт.

Радимов оказался с ним солидарен, но предположил: футболисты не следят за высказываниями руководителей клуба, а выходя на поле, будучи профессионалами, забывают обо всех посторонних моментах. А потому едва ли жалобы Федуна и его супруги Заремы Салиховой негативно скажутся на результатах. Ярким примером стал разгром «Краснодара» после потери очков в противостоянии с «Ахматом».

Впрочем, в «Спартаке» пытаются снизить градус и изменить отношение к происходящему. Так, 27 июля судейский комитет проведёт семинар для команды, на котором обсудят все неоднозначные эпизоды. Возможно, после этого негатива в адрес рефери со стороны клуба станет меньше.

«Нам нужны разъяснения, как это трактуют судьи, на что они ссылаются. Хотелось бы получить конкретику по спорным моментам», — рассказал директор красно-белых Евгений Мележиков.

Однако Радимов уверен, даже если москвичи продолжат регулярно критиковать судей, едва ли это им поможет.

«Уверен, сколько клуб ни будет жаловаться, это ничего не даст. Сложно представить, как рефери после очередного громкого заявления Федуна начнут допускать помарки. Впрочем, и обратной реакции и какого-то намеренного поддушивания не жду. Скорее будет обычная работа с равным количеством ошибок во все стороны. Убеждён, арбитры, даже если слышат такие тирады, не принимают их близко к сердцу», — подытожил он.