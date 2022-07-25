В КДК РФС рассмотрят заход Галицкого в судейскую после матча со «Спартаком»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Первый момент, который рассмотрим: после матча в судейскую без разрешения зашёл владелец краснодарского клуба Сергей Галицкий. Второй — выбегание на поле болельщика «Краснодара». Также рассмотрим удаление Черникова за агрессивное поведение», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».
Напомним, что защитник «Краснодара» Александр Черников был удалён с поля на 37-й минуте за отмашку и агрессивное поведение в сторону полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.
В матче третьего тура РПЛ красно-белые встретятся с «Оренбургом» в Москве на стадионе «Открытие Арена». Игра состоится 31 июля в 17:30 мск.
Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия вступился за болельщика, выбежавшего на поле после матча «Краснодар» — «Спартак».