В КДК РФС рассмотрят заход Галицкого в судейскую после матча со «Спартаком»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о повестке заседания по поводу матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Краснодар» (4:1).

«Первый момент, который рассмотрим: после матча в судейскую без разрешения зашёл владелец краснодарского клуба Сергей Галицкий. Второй — выбегание на поле болельщика «Краснодара». Также рассмотрим удаление Черникова за агрессивное поведение», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что защитник «Краснодара» Александр Черников был удалён с поля на 37-й минуте за отмашку и агрессивное поведение в сторону полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

В матче третьего тура РПЛ красно-белые встретятся с «Оренбургом» в Москве на стадионе «Открытие Арена». Игра состоится 31 июля в 17:30 мск.

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия вступился за болельщика, выбежавшего на поле после матча «Краснодар» — «Спартак».