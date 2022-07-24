Джикия вступился за болельщика, выбежавшего на поле после матча «Краснодар» — «Спартак»

После матча второго тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» на поле выбежал фанат.

Болельщика оперативно остановили сотрудники стадиона и повели в подтрибунное помещение. Защитник московской команды Георгий Джикия вступился за него. После беседы сотрудники позволили фанату вернуться на трибуны.

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:4 в пользу красно-белых.

В составе столичного клуба мячи забили Роман Зобнин (35-я минута), Квинси Промес (46-я) и Виктор Мозес (83-я). В составе краснодарского клуба отличился Эдуард Сперцян (60-я). На 52-й минуте защитник «Краснодара» Сергей Бородин забил мяч в ворота своей команды.

В матче третьего тура РПЛ красно-белые встретятся с «Оренбургом» в Москве на «Открытие Арене». Игра пройдёт 31 июля в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» планируют провести встречу с представителями судейского корпуса РФС.