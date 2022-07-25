В РФС рассмотрят апелляцию «Краснодара» по трём решениям судей в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит апелляцию «Краснодара» по трём спорным моментам в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Отмечается, что будут рассмотрены три эпизода. В первом форвард столичного клуба Александр Соболев избежал получения второй жёлтой карточки, во втором полузащитник «Спартака» оформил гол после попадания мяча в руку одноклубника Кристофера Мартинса, а в третьем хавбек «Краснодара» Александр Черников получил красную карточку.

Ранее пресс-служба «Краснодара» опубликовала ролик по итогам матча второго тура РПЛ со «Спартаком».