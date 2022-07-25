«Краснодар» опубликовал видео с критикой судейских ошибок в матче со «Спартаком»

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Пресс-служба «Краснодара» опубликовала ролик по итогам матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
«Краснодар» опубликовал видео с критикой судейских ошибок в матче со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Видео состоит из трёх спорных эпизодов. В первом форвард столичного клуба Александр Соболев избежал получения второй жёлтой карточки, во втором полузащитник «Спартака» оформляет гол после попадания мяча в руку одноклубника Кристофера Мартинса, а в третьем моменте полузащитник красно-белых Виктор Мозес не получил какое-либо предупреждение в борьбе за отмашку с получившим красную карточку хавбеком «Краснодара» Александром Черниковым.

Игра прошла 23 июля в Краснодаре и завершилась со счётом 4:1 в пользу красно-белых.

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что ему говорил полузащитник «Спартака» Квинси Промес перед пенальти в матче второго тура РПЛ.

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