Сперцян рассказал, что ему говорил Промес перед пенальти в матче «Спартак» — «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что ему говорил полузащитник «Спартака» Квинси Промес перед пенальти в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Промес говорил несколько раз, что промахнусь, не забью, что я волнуюсь. Это такие футбольные моменты. Мы с ним в хороших отношениях, поэтому всё нормально», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

Игра прошла в Краснодаре 23 июля и завершилась со счётом 1:4 в пользу красно-белых.

На 59-й минуте мяч попал в лицо полузащитнику столичного клуба Даниилу Денисову, а затем отлетел в правую руку, которую тот отставил в сторону. Арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота красно-белых, который реализовал Сперцян.

Ранее бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц раскритиковал работу комментаторов в матче между «Краснодаром» и «Спартаком».