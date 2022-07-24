Сперцян рассказал, что ему говорил Промес перед пенальти в матче «Спартак» — «Краснодар»
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«Промес говорил несколько раз, что промахнусь, не забью, что я волнуюсь. Это такие футбольные моменты. Мы с ним в хороших отношениях, поэтому всё нормально», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».
Игра прошла в Краснодаре 23 июля и завершилась со счётом 1:4 в пользу красно-белых.
На 59-й минуте мяч попал в лицо полузащитнику столичного клуба Даниилу Денисову, а затем отлетел в правую руку, которую тот отставил в сторону. Арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота красно-белых, который реализовал Сперцян.
Ранее бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц раскритиковал работу комментаторов в матче между «Краснодаром» и «Спартаком».