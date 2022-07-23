Николаев считает правильным решение назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев оценил действия судьи Кирилла Левникова в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Краснодаром» (4:1).

«Что касается пенальти в ворота «Спартака», то там был сильный прострел, мяч рикошетом от головы попал защитнику в руку. Он не играл головой, мяч попал в голову, поэтому это рикошет, мяч попал в руку, которая находилась в неестественном положении, поэтому правильное решение — 11-метровый удар», — цитирует Николаева ТАСС.

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:4 в пользу красно-белых.

На 59-й минуте мяч попал в лицо полузащитнику столичного клуба Даниилу Денисову, а затем отлетел в правую руку, которую тот отставил в сторону. Арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота красно-белых, который реализовал Сперцян.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями от матча с «Краснодаром».