Кавазашвили предложил Федуну привлечь Мостового в качестве главного тренера «Спартака»

Короткая ссылка
Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили посоветовал владельцу московской команды Леониду Федуну назначать на пост главного тренера исключительно ветеранов клуба.
Кавазашвили предложил Федуну привлечь Мостового в качестве главного тренера «Спартака»
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Если бы я был на месте Федуна, то давным-давно привлекал бы только спартаковских ветеранов футбола, в том числе и Александра Мостового. Они отдали душу и тело своему любимому клубу! Федун и его окружение обязаны подумать о том, чтобы использовать своих тренеров», — цитирует Кавазашвили Sport24.

33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту на чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера москвичей он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает себя инородным телом в российском футболе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить