Кавазашвили предложил Федуну привлечь Мостового в качестве главного тренера «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили посоветовал владельцу московской команды Леониду Федуну назначать на пост главного тренера исключительно ветеранов клуба.

«Если бы я был на месте Федуна, то давным-давно привлекал бы только спартаковских ветеранов футбола, в том числе и Александра Мостового. Они отдали душу и тело своему любимому клубу! Федун и его окружение обязаны подумать о том, чтобы использовать своих тренеров», — цитирует Кавазашвили Sport24.

33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту на чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера москвичей он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает себя инородным телом в российском футболе.