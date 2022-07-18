Губерниев высказался по поводу будущего Кокорина в «Фиорентине»

Известный спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о карьере нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

«Если Кокорин не собирается сидеть на попе ровно, а тренироваться и пробиваться, то это одна история. Если он просто получает деньги, то это история другая. Саша — талантливый футболист, шансы есть. Но я в Кокорина не верю, если честно», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Фиорентине» назвали ошибкой трансфер Кокорина.