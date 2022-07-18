В «Фиорентине» назвали ошибкой трансфер Кокорина

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Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде назвал переход российского нападающего Александра Кокорина «своей ошибкой», однако признался, что в клубе готовы дать шанс футболисту.
В «Фиорентине» назвали ошибкой трансфер Кокорина
  • globallookpress.com
  • © Spada/Keystone Press Agency

«Трансфер Кокорина — ошибка, за которую я несу ответственность. Однако в последнее время он играет неплохо, поэтому мы хотим оценить его вновь», — приводит слова Праде Fiorentina.it.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Кокорин пропустит тренировочный сбор «Фиорентины».

 

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