СЭ: Кокорин пропустит тренировочный сбор «Фиорентины»

Форвард Александр Кокорин не примет участия в тренировочном сборе «Фиорентины» в местечке Моэне (Италия) на высокогорье.

31-летний российский нападающий не появится на сборе «Фиорентины». Футболист станет тренироваться по индивидуальной программе во Флоренции, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что, возможно, Кокорин присоединится к общей группе на втором сборе. Команда из Флоренции будет тренироваться в горах до 24 июля.

Экс-форвард московского «Спартака» летом переболел коронавирусом.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее массажист Кокорина сообщил, что в последние месяцы у форварда не было никаких травм.