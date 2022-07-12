Массажист Кокорина: в последние месяцы у Саши не было никаких травм

Сергей Колесников, массажист Александра Кокорина, высказал мнение об отсутствии достаточной игровой практики у российского форварда в «Фиорентине» в сезоне-2021/22.

«Последняя травма была давно. Всю зиму, весну и лето он был готов играть, он тренировался. В последние месяцы у него не было никаких травм. Он не играл, но был готов. То, что не ставят на поле, — совсем другое», — цитирует Колесникова «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что Кокорин перенёс коронавирус и готов присоединиться к «Фиорентине».

31-летний форвард в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее президент московского «Торпедо» Денис Маслов опроверг информацию о переговорах с Кокориным.