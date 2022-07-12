РИА Новости: Кокорин перенёс коронавирус и готов присоединиться к «Фиорентине»
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«У Александра несколько дней держалась высокая температура после отпуска на Мальдивах, она достигала отметки 39 градусов. Саша переболел коронавирусом. Сейчас Александр уже чувствует себя хорошо», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Уточняется, что 31-летний форвард в самое ближайшее время сдаст повторный ПЦР-тест. Если он будет отрицательным, то Кокорин отправится на сборы «Фиорентины».
«Правда, по итальянским правилам может оказаться так, что ему ещё пять дней придётся находиться дома. В свою очередь, клуб рассчитывает на продолжение сотрудничества с Кокориным», — заключил собеседник.
Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.
Ранее президент московского «Торпедо» Денис Маслов опроверг информацию о переговорах с Кокориным.