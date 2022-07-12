РИА Новости: Кокорин перенёс коронавирус и готов присоединиться к «Фиорентине»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин перенёс коронавирусную инфекцию.

«У Александра несколько дней держалась высокая температура после отпуска на Мальдивах, она достигала отметки 39 градусов. Саша переболел коронавирусом. Сейчас Александр уже чувствует себя хорошо», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что 31-летний форвард в самое ближайшее время сдаст повторный ПЦР-тест. Если он будет отрицательным, то Кокорин отправится на сборы «Фиорентины».

«Правда, по итальянским правилам может оказаться так, что ему ещё пять дней придётся находиться дома. В свою очередь, клуб рассчитывает на продолжение сотрудничества с Кокориным», — заключил собеседник.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее президент московского «Торпедо» Денис Маслов опроверг информацию о переговорах с Кокориным.