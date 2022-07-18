Гаврилов рассказал, от чего зависит будущее Кокорина в «Фиорентине»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о будущем российского форварда Александра Кокорина в «Фиорентине».

«Не знаю, какие он надежды подаёт. Всё будет зависеть от того, какие он будет показывать результаты. Если он сейчас чувствует себя нормально, то зачем ему заканчивать карьеру?» — цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

18 июля спортивный директор итальянского клуба Даниэле Праде назвал переход российского нападающего Александра Кокорина «своей ошибкой».

Ранее известный спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о карьере Кокорина в «Фиорентине».