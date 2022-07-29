военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Каррера объяснил, почему переход в «Торино» будет лучшим вариантом для Миранчука

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный трансфер полузащитника сборной России Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».
Каррера объяснил, почему переход в «Торино» будет лучшим вариантом для Миранчука
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Я думаю, что если ему придётся уйти из «Аталанты», то «Торино» — лучший выбор, в том числе и потому, что игра Юрича напоминает игру Гасперини! Главное для Алексея — это постоянство в матчах!» — цитирует Карреру «Чемпионат».

Россиянин оказался в списке игроков, с которыми «Аталанта» намерена расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее агент Миранчука прокомментировал информацию о переходе футболиста в «Торино».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить