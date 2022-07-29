Каррера объяснил, почему переход в «Торино» будет лучшим вариантом для Миранчука

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный трансфер полузащитника сборной России Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

«Я думаю, что если ему придётся уйти из «Аталанты», то «Торино» — лучший выбор, в том числе и потому, что игра Юрича напоминает игру Гасперини! Главное для Алексея — это постоянство в матчах!» — цитирует Карреру «Чемпионат».

Россиянин оказался в списке игроков, с которыми «Аталанта» намерена расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее агент Миранчука прокомментировал информацию о переходе футболиста в «Торино».