«Реал» объявил стартовый состав на Суперкубок УЕФА
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- © Chris Brunskill/Fantasista
В поле с первых минут появятся Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Каземиро, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема.
Встреча пройдёт в Хельсинки (Финляндия) на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Напомним, что «Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22, в финале обыграв «Ливерпуль» (1:0).
Ранее Карло Анчелотти рассказал о целях «Реала» в сезоне-2022/23.