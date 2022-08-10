«Реал» объявил стартовый состав на Суперкубок УЕФА

Мадридский «Реал» огласил стартовый состав команды на матч за Суперкубок УЕФА с франкфуртским «Айнтрахтом».

В поле с первых минут появятся Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Каземиро, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема.

Встреча пройдёт в Хельсинки (Финляндия) на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Напомним, что «Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22, в финале обыграв «Ливерпуль» (1:0).

Ранее Карло Анчелотти рассказал о целях «Реала» в сезоне-2022/23.