Сорокин: оргкомитет финала Лиги чемпионов в Петербурге скоро получит компенсацию от УЕФА
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«Процесс движется. Всё, что было вложено, будет компенсировано. Те средства, которые тратил город, не подлежат возмещению ни по каким документам. Об этом речь никогда не шла — здесь у нас нет юридической позиции», — приводит слова Алексея Сорокина ТАСС.
Напомним, что УЕФА решил не допускать российские клубы и сборные к участию в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине. По этой же причине финал ЛЧ-2022 был перенесён из Санкт-Петербурга в Париж.
Напомним, что матч между «Ливерпулем» и «Реалом» начался с 35-минутной задержкой из-за беспорядков вокруг стадиона. Болельщики пытались попасть на игру по фальшивым билетам. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов. Французские власти обвинили в инциденте болельщиков английской команды, а также главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа за то, что он призывал фанатов посетить Париж без билетов на матч.
«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).
Ранее Сорокин назвал причины, приведшие к беспорядкам на финале ЛЧ в Париже.