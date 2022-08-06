Сорокин: оргкомитет финала Лиги чемпионов в Петербурге скоро получит компенсацию от УЕФА

Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что в ближайшее время УЕФА компенсирует расходы на организацию отменённого финала.

«Процесс движется. Всё, что было вложено, будет компенсировано. Те средства, которые тратил город, не подлежат возмещению ни по каким документам. Об этом речь никогда не шла — здесь у нас нет юридической позиции», — приводит слова Алексея Сорокина ТАСС.

Напомним, что УЕФА решил не допускать российские клубы и сборные к участию в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине. По этой же причине финал ЛЧ-2022 был перенесён из Санкт-Петербурга в Париж.

Напомним, что матч между «Ливерпулем» и «Реалом» начался с 35-минутной задержкой из-за беспорядков вокруг стадиона. Болельщики пытались попасть на игру по фальшивым билетам. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов. Французские власти обвинили в инциденте болельщиков английской команды, а также главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа за то, что он призывал фанатов посетить Париж без билетов на матч.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Ранее Сорокин назвал причины, приведшие к беспорядкам на финале ЛЧ в Париже.