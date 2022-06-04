Сорокин назвал причины, приведшие к беспорядкам на финале ЛЧ в Париже

Бывший генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года в России Алексей Сорокин высказал мнение, что организаторы финала Лиги чемпионов в Париже недостаточно внимательно отнеслись к вопросу фальшивых билетов, из-за чего произошли беспорядки.

«Видимо, немного не уследили за количеством фальшивых билетов, для этого должна работать финансовая разведка, это должны работать правоохранительные органы. Мне кажется, что просто недостаточно внимательно отнеслись к этому аспекту, можно было бы попытаться предотвратить это заранее», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Начало игры задержали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны и правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов. Семь сотрудников парижской полиции пострадали.

105 человек были задержаны за различные нарушения на «Стад де Франс» и в районе фан-зон перед началом и во время финала.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Ранее Сорокин сообщил, что процесс получения финансовой компенсации за отменённый финал Лиги чемпионов — 2022 в Санкт-Петербурге находится в завершающей стадии.