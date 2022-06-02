Сорокин — о компенсации за финал ЛЧ-2022: мы практически всё согласовали

Бывший генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года в России Алексей Сорокин сообщил, что процесс получения финансовой компенсации за отменённый финал Лиги чемпионов — 2022 в Санкт-Петербурге находится в завершающей стадии.

«Процесс на завершающей стадии, мы практически всё согласовали», — цитирует Сорокина «Матч ТВ».

Напомним, что УЕФА решил не допускать российские клубы и сборные к участию в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине. По этой же причине финал ЛЧ-2022 был перенесён из Санкт-Петербурга в Париж.

Напомним, что матч между «Ливерпулем» и «Реалом» начался с 35-минутной задержкой из-за беспорядков вокруг стадиона. Болельщики пытались попасть на игру по фальшивым билетам. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов. Французские власти обвинили в инциденте болельщиков английской команды, а также главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа за то, что он призывал фанатов посетить Париж без билетов на матч.

Ранее сообщалось, что Россия затребовала компенсацию за отнятые у страны спортивные турниры.