«Реал» уверенно обыграл «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА

Мадридский «Реал» обыграл франкфуртский «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА.

Встреча в Хельсинки (Финляндия) на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:0. Голами отметились Давид Алаба и Карим Бензема на 37-й и 65-й минутах.

Таким образом, «королевский клуб» завоевал пятый Суперкубок УЕФА в своей истории.

Напомним, что «Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22, в финале обыграв «Ливерпуль» (1:0). «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что «Реал» после первого тайма обыгрывает «Айнтрахт» со счётом 1:0.