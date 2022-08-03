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Почеттино объяснил, почему Мбаппе принял решение остаться в ПСЖ

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Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал, почему нападающий Килиан Мбаппе не покинул клуб.
Почеттино объяснил, почему Мбаппе принял решение остаться в ПСЖ
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что ПСЖ убедил Мбаппе остаться, имея для этого все ресурсы. Он один из лучших футболистов в мире», — цитирует специалиста Infobae.

23-летний нападающий сборной Франции подписал соглашение до 2025 года. Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач.

СМИ сообщали, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» в статусе свободного агента.

Ранее Почеттино рассказал, кого считает лучшими игроками на планете.

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