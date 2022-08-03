Почеттино рассказал, кого считает лучшими игроками на планете

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился мнением о том, кого из футболистов он считает лучшими в мире.

«Для меня Месси лучший в мире. Нет никаких сомнений. После этого становится ясно, что Мбаппе является кандидатом на получение этой короны. Есть также Неймар», — цитирует специалиста Infobae.

Напомним, что Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. С тех пор 34-летний игрок провёл за французскую команду 34 матча, забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач. За «Барселону» же Месси выступал с 2003 по 2021 год. Он является лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба.

Ранее Месси прокомментировал победу ПСЖ в Суперкубке Франции.