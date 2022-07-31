Тотальное невезение Холанда и яркий дебют Мане: как «Ливерпуль» и «Бавария» завоевали Суперкубки своих стран

Эрлинг Холанд не сумел поразить ворота «Ливерпуля» в дебютном матче в составе «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы потерпели поражение, а норвежец упустил пару опасных моментов. В свою очередь бывший форвард мерсисайдцев Садио Мане огорчил «Лейпциг» и в первой же встрече помог «Баварии» завоевать трофей. Ещё два гола сенегальца посла перерыва судьи отменили из-за офсайдов.

Удачная замена Клоппа

Переход Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» стал одним из главных событий нынешнего лета в мировом футболе. Английский клуб выиграл борьбу за одного из лучших нападающих мира и потенциального обладателя «Золотого мяча». А учитывая, что норвежцу неделю назад исполнилось 22, команда получила забивного форварда на несколько лет.

Потому его дебюта в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» ждали с огромным интересом, тем более что он до того принял участие всего в одной контрольной встрече в составе «горожан» и в ней поразил ворота «Баварии».

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К сожалению, первый блин на официальном уровне вышел комом. На протяжении большей части встречи форвард оказывался отрезан от партнёров. Складывалось впечатление, что они совсем не успели сыграться. Открывания скандинава регулярно оказывались незамеченными.

Да и центральные защитники Вирджил ван Дейк и Жоэль Матип внимательно следили за перемещениями оппонента. В результате за всю игру он отдал лишь девять передач, даже меньше, чем вышедшие на замену футболисты. При этом Холанд умудрился нанести три удара, но только один из них пришёлся в створ.

Неудивительно, что с учётом не лучшей игры звезды «Манчестер Сити» позволил «Ливерпулю» открыть счёт в середине первого тайма. Правда, гол получился курьёзным. Трент Александер-Арнольд, воспользовавшись скидкой Мохамеда Салаха, нанёс не самый сильный удар, но рикошет от головы Натана Аке дезориентировал Эдерсона.

Во второй половине подопечные Хосепа Гвардиолы усилили давление на ворота соперника, но выше всяких похвал действовал Адриан, подменивший вернувшегося в расположение команды лишь несколько дней назад Алисона Бекера.

Пробить испанца на 70-й минуте удалось только вышедшему на замену Хулиану Альваресу. Приобретённый чуть ранее за существенно меньшие деньги аргентинец словно подал пример ровеснику Холанду, как надо забивать. Вместе с тем гол получился небесспорным, поскольку нападающий, казалось, выбил мяч из рук вратаря, однако судья никак на это не отреагировал.

Исход противостояния в итоге решил именитый новобранец «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, также усиливший игру со скамейки. Незадолго до финального свистка он заработал пенальти, который реализовал Салах, а в добавленное арбитром время забил дебютный мяч.

Холанду же везение не сопутствовало даже в концовке. Ещё при счёте 1:2 он поразил чужие ворота, но рефери отменил гол, так как снаряд за секунду до того вышел за лицевую. А затем норвежец чудом с нескольких метров пробил в перекладину.

Так красные не только открыли сезон с победы над ключевым соперником, но и впервые с 2006-го завоевали Суперкубок Англии. Для Юргена Клоппа он и вовсе оказался дебютным. Теперь в коллекции немца значится 11 трофеев, шесть из которых — с английским коллективом. «Манчестер Сити» же потерпел неудачу во встрече за Суперкубок во второй раз подряд. В прошлом году подопечные Гвардиолы сенсационно уступили «Лестеру».

Неоконченный камбэк Тедеско

В этот же день дебютный матч в составе «Баварии» провёл бывший нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. В Мюнхене он призван заменить не без скандала ушедшего в «Барселону» Роберта Левандовски.

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И если Холанд в первой встрече запомнился исключительно промахами, то африканец забил «Лейпцигу» и помог новой команде в десятый раз выиграть Суперкубок Германии. На 31-й минуте форвард грамотно открылся в чужой штрафной и в касание отправил снаряд в цель после передачи Сержа Гнабри.

Показатели Мане могли бы быть ещё более впечатляющими, но судейская бригада во втором тайме отменила два его гола из-за микроскопических офсайдов.

Что до самой игры, в первом тайме «Бавария» трижды поразила ворота соперника, нанеся такое же количество ударов в створ. Но после перерыва подопечные Юлиана Нагельсмана, видимо, решили возродить интригу и позволили коллективу Доменико Тедеско сократить отставание в счёте до минимума.

Мало того, в добавленное время «Лейпциг» имел реальный шанс восстановить статус-кво на табло, но Андре Силве не хватило сантиметров, чтобы замкнуть прострел партнёра. Мюнхенцы же свой момент реализовали и отличились в пятый раз — 5:3.

Их победу в Суперкубке можно назвать будничным событием, ведь за последние семь лет они завоевали шесть трофеев, потерпев только одно поражение — от дортмундской «Боруссии» в 2019-м.

Дебютный хет-трик Тиля

С аналогичным счётом закончился и матч за Суперкубок Нидерландов с участием «Аякса» и ПСВ. Действующие чемпионы страны считались фаворитами, но неожиданно потерпели поражение и пропустили пять мячей, хотя ответили на них тремя своими.

Болельщики же «Спартака» получили возможность порадоваться за бывшего полузащитника команды Гуса Тиля, летом выкупленного эйндховенцами за €3 млн. Прошлый сезон он провёл на правах аренды в «Фейеноорде» и своей игрой заслужил приглашение в более статусную команду. Хавбек, в отличие от Холанда, принялся отрабатывать заплаченные за него деньги с первой же встречи. Ещё до перерыва он дважды отличился после передач Коди Гакпо, а на 69-й минуте в третий раз огорчил Джея Гортера, воспользовавшись скидкой Люка де Йонга.

Ровно год назад Тиль оформил хет-трик в противостоянии с косовской «Дритой» в Лиге конференций. Своей результативностью футболист наверняка порадовал блестящего в прошлом нападающего Руда ван Нистелроя, который сделал важный шаг в тренерской карьере, завоевав дебютный трофей.