«Не сделали ничего страшного»: УЕФА расследует поведение фанатов «Фенербахче» за кричалку о Путине

УЕФА инициировал проверку по факту поведения фанатов «Фенербахче» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо». После пропущенного во втором тайме гола и эмоционального празднования бело-голубых болельщики начали выкрикивать имя и фамилию президента России. В клубе осудили действия поклонников, но подчеркнули, что это был ответ на провокацию со стороны украинских футболистов. А по мнению почётного президента РФС Вячеслава Колоскова и экс главного тренера сборной страны Анатолия Бышовца, в Стамбуле таким образом выразили поддержку отечественным командам, отстранённым от соревнований.

Пусть отечественные клубы вынужденно не принимают участия в текущем сезоне еврокубков, без обсуждения России в Лиге чемпионов не обошлось. Виной всему поведение фанатов «Фенербахче», которые во время домашнего матча с киевским «Динамо» принялись скандировать «Ла-ла-ла, Владимир Путин».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на произошедшее оперативно и уже на следующий день объявил о проведении расследования. В организации пообещали проверить поведение турецких болельщиков и назначили ответственного инспектора по этике и дисциплинарным вопросам.

По мнению экс-президента Российского футбольного союза и бывшего члена исполкомов ФИФА и УЕФА Вячеслава Колоскова, открытие дела свидетельствует о том, что инцидент был занесён делегатом встречи в итоговый протокол.

«Дальше всё зависит от того, что именно он там написал: что кричали, оказывало ли это возбуждающее воздействие на публику, имело ли дальнейшие последствия, как отреагировали украинские болельщики. Об этом и пойдёт речь в УЕФА», — объяснил функционер в разговоре с RT.

При этом кричалки фанатов стамбульцев возникли не на пустом месте, а стали ответом на провокационные действия со стороны гостей. На 57-й минуте Виталий Буяльский, открыв счёт, эмоционально отпраздновал гол прямо возле их трибуны на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу». Подобного местные любители футбола перенести не смогли.

К тому же сразу две фигуры в делегации гостей по понятным причинам вызывали негатив у фанатов. Главный тренер бело-голубых Мирча Луческу, помимо сборной Турции, успел поработать с «Галатасараем» и «Бешикташем», принципиальными соперниками «Фенербахче». За «Бешикташ» также выступал резервный вратарь Денис Бойко. Более того, полгода в составе «Ризеспора» провёл полузащитник Денис Гармаш, а защитник Александр Караваев и вовсе сыграл несколько матчей за «Фенербахче».

Именно он в дополнительное время, на 114-й минуте, забил победный мяч и вывел киевлян в третий квалификационный раунд ЛЧ. Празднуя этот успех, футболисты «Динамо» не сдерживали себя и получили очередную порцию свиста в свой адрес.

А вот сам Луческу остался настолько разочарован поведением фанатов, что даже отказался от посещения послематчевой пресс-конференции.

«Всё было в рамках нашего плана, сработало, и мы выиграли. Но мы не приняли во внимание болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Жаль», — приводит слова специалиста Fanatik.

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Поддержал его и посол Украины в Турции Василий Боднар, который заявил, что поступок местных любителей футбола «глубоко огорчил» представителей страны.

В свою очередь, в «Фенербахче» вскоре выступили с официальным заявлением, в котором осудили действия собственных поклонников. Вместе с тем в клубе подчеркнули: их действия послужили ответом на провокацию.

«На 58-й минуте вчерашнего матча чрезмерные движения некоторых игроков «Динамо», особенно резервных вратарей, в прошлом выступавших за команды из нашей страны, вызвали возбуждение части трибун и реакцию, продолжавшуюся всего 20 секунд в 120-минутном матче», — отметили представители стамбульцев.

Также они осудили попытки вмешать «Фенербахче» и Турцию в политику и подчеркнули, что она не должна иметь к спорту никакого отношения.

«Какая бы ни была причина, мы как спортивный клуб «Фенербахче» не согласны с реакцией, возникшей на части наших трибун. Приписывание этого дискурса, абсолютно не отражающего позицию и ценности клуба, всем нашим болельщикам и возложение ответственности на клуб нельзя назвать честным и справедливым подходом. Мы осуждаем попытки вмешать «Фенербахче» и страну, а также попытки установить повестку дня, которая повлечёт за собой недоразумение и политизацию», — добавили в коллективе.

А вот болельщики команды не успокоились даже после финального свистка и неожиданно оставили большое количество комментариев к постам в соцсетях московского «Динамо» с эмодзи российского флага. Вероятно, они просто перепутали клубы с одинаковым названием.

По мнению опрошенных RT экспертов, фанаты «Фенербахче» не сделали ничего страшного. Так, Вячеслав Колосков подчеркнул, что УЕФА ещё необходимо доказать, что их кричалка о Путине несла в себе политический подтекст.

«А если бы они скандировали «Эрдоган» или «Байден», как это следовало бы расценивать? За уши можно притянуть всё что угодно. Мы же не знаем деталей произошедшего. На мой взгляд, ничего страшного местные любители футбола не сделали. Болельщики — они и есть болельщики и кричат то, что хотят. Матом ругаться нельзя — остальное пожалуйста. Можно сказать, таким образом они выразили несогласие с происходящим сегодня в Европе. Честь им и хвала», — отметил бывший глава РФС.

Согласился с ним и экс главный тренер сборной РФ по футболу Анатолий Бышовец. По его мнению, таким образом турецкие фанаты решили поддержать российские команды и сборные, отстранённые от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Понятно, что спорт — как и искусство, и литература, и все остальные сферы жизни — на сегодняшний день подвержен геополитическому давлению. А фанатские движения всегда отличались чуткой реакцией на все происходящие процессы. К сожалению, со стороны УЕФА следует ждать максимально жёсткой реакции, учитывая бесправно наложенные на отечественный футбол санкции. Такое решение многие не разделяют. И я не очень понимаю, как можно наказывать людей за взгляды. Их стоит только разделять или же нет. В противном случае мы получим очередной носящий политический характер вердикт», — заявил специалист.