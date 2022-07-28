Колосков объяснил, как УЕФА будет расследовать поведение фанатов «Фенербахче»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков объяснил, как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет расследовать поведение болельщиков «Фенербахче» в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

«Открытие УЕФА дисциплинарного дела свидетельствует, что инцидент был занесён делегатом матча в рапорт. Дальше всё зависит от того, что именно он там написал: что кричали, оказывало ли это возбуждающее воздействие на публику, имело ли дальнейшие последствия, как отреагировали украинские болельщики. Об этом и пойдёт речь в УЕФА», — заявил Колосков RT.

Ранее сообщалось, что УЕФА расследует поведение фанатов «Фенербахче», скандировавших фамилию Путина в матче ЛЧ.