Колосков объяснил, как УЕФА будет расследовать поведение фанатов «Фенербахче»

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков объяснил, как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет расследовать поведение болельщиков «Фенербахче» в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо».
Колосков объяснил, как УЕФА будет расследовать поведение фанатов «Фенербахче»
  • Gettyimages.ru

«Открытие УЕФА дисциплинарного дела свидетельствует, что инцидент был занесён делегатом матча в рапорт. Дальше всё зависит от того, что именно он там написал: что кричали, оказывало ли это возбуждающее воздействие на публику, имело ли дальнейшие последствия, как отреагировали украинские болельщики. Об этом и пойдёт речь в УЕФА», — заявил Колосков RT.

Ранее сообщалось, что УЕФА расследует поведение фанатов «Фенербахче», скандировавших фамилию Путина в матче ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить