Колосков объяснил, как УЕФА будет расследовать поведение фанатов «Фенербахче»
- Gettyimages.ru
«Открытие УЕФА дисциплинарного дела свидетельствует, что инцидент был занесён делегатом матча в рапорт. Дальше всё зависит от того, что именно он там написал: что кричали, оказывало ли это возбуждающее воздействие на публику, имело ли дальнейшие последствия, как отреагировали украинские болельщики. Об этом и пойдёт речь в УЕФА», — заявил Колосков RT.
Ранее сообщалось, что УЕФА расследует поведение фанатов «Фенербахче», скандировавших фамилию Путина в матче ЛЧ.