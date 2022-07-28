УЕФА расследует поведение фанатов «Фенербахче», скандировавших фамилию Путина в матче ЛЧ

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование из-за поведения болельщиков «Фенербахче» в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:2).
УЕФА расследует поведение фанатов «Фенербахче», скандировавших фамилию Путина в матче ЛЧ
  • AFP

Как сообщается на официальном сайте союза, будет проводиться дисциплинарное расследование возможного неправомерного поведения болельщиков «Фенербахче».

Фанаты стамбульского клуба начали петь на трибунах «Владимир Путин» после забитого мяча «Динамо» в ворота их команды.

«Динамо» обыграло «Фенербахче» со счётом 2:1 и вышло в третий квалификационный раунд ЛЧ.

Ранее главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о скандировании имени Путина фанатами «Фенербахче».

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