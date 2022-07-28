Луческу — о кричалке фанатов «Фенербахче» про Путина: не ожидал таких скандирований
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«Всё было в рамках нашего плана, всё сработало, и мы выиграли. Но мы не приняли во внимание болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Жаль», — приводит слова Луческу Fanatik.
Болельщики стамбульского клуба начали петь на трибунах «Владимир Путин» после забитого мяча «Динамо» в ворота их команды.
«Динамо» же обыграло «Фенербахче» со счётом 2:1 и вышло в третий квалификационный раунд ЛЧ.
Ранее сообщалось, что Луческу пропустил пресс-конференцию после матча ЛЧ, где фанаты скандировали имя Путина.