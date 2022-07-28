Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о скандировании имени президента России Владимира Путина фанатами «Фенербахче» во время матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Всё было в рамках нашего плана, всё сработало, и мы выиграли. Но мы не приняли во внимание болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Жаль», — приводит слова Луческу Fanatik.

Болельщики стамбульского клуба начали петь на трибунах «Владимир Путин» после забитого мяча «Динамо» в ворота их команды.



«Динамо» же обыграло «Фенербахче» со счётом 2:1 и вышло в третий квалификационный раунд ЛЧ.

Ранее сообщалось, что Луческу пропустил пресс-конференцию после матча ЛЧ, где фанаты скандировали имя Путина.