Луческу — о кричалке фанатов «Фенербахче» про Путина: не ожидал таких скандирований

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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о скандировании имени президента России Владимира Путина фанатами «Фенербахче» во время матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Луческу — о кричалке фанатов «Фенербахче» про Путина: не ожидал таких скандирований
  • © скриншот из телеграм канала "РИА НОВОСТИ"

«Всё было в рамках нашего плана, всё сработало, и мы выиграли. Но мы не приняли во внимание болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Жаль», — приводит слова Луческу Fanatik.

Болельщики стамбульского клуба начали петь на трибунах «Владимир Путин» после забитого мяча «Динамо» в ворота их команды.

«Динамо» же обыграло «Фенербахче» со счётом 2:1 и вышло в третий квалификационный раунд ЛЧ.

Ранее сообщалось, что Луческу пропустил пресс-конференцию после матча ЛЧ, где фанаты скандировали имя Путина.

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