В «Фенербахче» опровергли информацию, что клуб может вернуться к кандидатуре Дзюбы

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки прокомментировал информацию, согласно которой турецкий клуб может вернуться к кандидатуре экс-форварда «Зенита» Артёма Дзюбы

«Это неправда, что мы можем вернуться к варианту с подписанием Артёма Дзюбы после вылета из Лиги чемпионов. Его даже нет в нашем шорт-листе», — цитирует Баки «Чемпионат».

22 мая футболист покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» может вернуться к кандидатуре Дзюбы из-за вылета из Лиги чемпионов.