Metaratings: «Фенербахче» может вернуться к кандидатуре Дзюбы из-за вылета из Лиги чемпионов

«Фенербахче» может вернуться к варианту с подписанием нападающего Артёма Дзюбы из-за вылета команды из Лиги чемпионов.

«Фенербахче» не готов тратить большие деньги на трансфер нападающего, поэтому рассматривает варианты со свободными агентами, одним из которых является Дзюба. Проблемой в переговорах может стать зарплата форварда: клуб не готов платить игроку более €2 млн за сезон, сообщает источник Metaratings.

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о будущем Дзюбы.