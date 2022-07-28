Корнеев: после титулов и игр за «Зенит» Дзюбе сложно пойти в какой-то средний клуб

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

«Опций у Артёма становится всё меньше и меньше. Уверен, что в России Дзюба может усилить любую команду. Но здесь включается другая история. Он довольно гордый и амбициозный человек. После титулов и игр за «Зенит» ему сложно пойти в какой-то средний клуб», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

По его словам, «Сочи» является наиболее логичным вариантом для продолжения карьеры 33-летнего форварда, потому что у команды нет центрального нападающего и Дзюба отлично подходит по футбольным качествам.

22 мая футболист покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее бывший главный тренер петербургского клуба Властимил Петржела заявил, что Дзюба является слишком проблемным игроком для клубов РПЛ.