Опасный прецедент: как «Барселона» ради Левандовски и Рафиньи выживает из команды де Йонга и Депая

«Барселона» активно ищет возможность разгрузить платёжную ведомость и внести в заявку на сезон звёздных новичков. Ради этого в клубе готовы расстаться с несколькими футболистами команды. Главный тренер каталонцев Хави уже довёл до Френки де Йонга и Мемфиса Депая, что на них не рассчитывают, и посоветовал обоим искать новое место работы. При этом бывший полузащитник «Аякса» может сохранить место, если согласится на почти двукратное понижение зарплаты. Как «Барселона» избавляется от ненужных игроков — в материале RT.

«Барселона» с огромным отрывом занимает первое место в списке главных ньюсмейкеров нынешнего футбольного межсезонья. Летом руководство клуба уже успело приобрести одного из сильнейших форвардов мира Роберта Левандовски, увести у конкурентов талантливого вингера Рафинью и взять двух топовых свободных агентов — Андреаса Кристенсена и Франка Кессье.

А в ближайшее время команду могут пополнить несколько звёздных защитников, включая Жюля Кунде из «Севильи». Однако желание максимально усилить состав и подойти во всеоружии к чемпионской гонке с «Реалом» заставляет каталонцев поступать не самым красивым образом с действующими футболистами. Некоторых из них откровенно вынуждают уйти, используя для этого все доступные методы — от заявлений в прессе до невыплат зарплаты.

Причина такого поведения боссов «Барселоны» проста. С недавних пор в Испании стали пристально следить за расходами клубов и устанавливать для каждого из них индивидуальный потолок зарплат, который рассчитывается на основании доходов. В связи с этим те больше не могут приобретать неограниченное число игроков, не думая о последствиях. Чтобы купить кого-то, необходимо освободить для него место в платёжной ведомости, то есть выгодно продать одного из игроков ростера. Таким образом, каталонцы оказались в сложной ситуации — со звёздными новичками уже подписаны соглашения, но заявить их всех они пока не имеют возможности.

Поэтому блауграна спешно пытается организовать трансферы «на выход» сразу нескольких футболистов, причём клуб готов расставаться даже с самыми талантливыми и перспективными. В частности, Френки де Йонгом, пополнившим состав летом 2019 года. В бывшем хавбеке «Аякса» видели преемника Серхио Бускетса, а будущий тренер коллектива Хави называл его «носителем ДНК «Барселоны». Тем удивительнее, что именно он стал первой ласточкой. Не считая возрастного Дани Алвеса и парочки молодых исполнителей, покинувших столицу Каталонии в статусе свободных агентов, а также отправившихся в аренду Клемана Лангле и Франсишку Тринкау, продан был лишь Филиппе Коутиньо.

Нельзя сказать, что за три сезона де Йонгу удалось полностью реализовать себя и стать одним из лидеров команды. Но сделать это было непросто изначально. За это время в «Барсе» сменились четыре наставника, ушёл Лионель Месси, а самого Френки успели попробовать на пяти разных позициях — на обоих флангах и в центре полузащиты, в опорной зоне и даже в обороне. Во всех амплуа нидерландец смотрелся на уровне, но отсутствие чёткой роли так и не позволило считать его неотъемлемой частью коллектива.

И когда де Йонгом всерьёз заинтересовался «Манчестер Юнайтед», «Барселона» даже не попыталась его удержать. Больше того, всячески способствовала его уходу. Ведь этот трансфер был выгоден для обеих команд. Испанцы разгружали зарплатную ведомость и получали не только солидную компенсацию в размере €85 млн, но и возможность заявить новичков, англичане — отличного исполнителя, чьи сильные качества отлично известны новоиспечённому тренеру Эрику тен Хагу.

Именно под его руководством Френки вырос в звезду и впервые в карьере добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Тогда «Аякс» сенсационно оставил за бортом плей-офф «Реал» и «Ювентус», а уступил лишь «Тоттенхэму» в драматичном противостоянии.

Однако этот вариант не устраивал самого нидерландца. Мало того что он хотел остаться в «Барселоне», так ещё и переход в МЮ его не сильно интересовал. По информации The Athletic, де Йонг считает это шагом назад, ведь манкунианцы не сумели пробиться в ЛЧ по итогам предыдущего сезона. Такими же аргументами якобы руководствуется Криштиану Роналду, чей возможный отъезд с «Олд Траффорд» обсуждается на протяжении последних недель.

Казалось бы, в этом вопросе могла быть поставлена точка, но «Барселона» решила во что бы то ни стало избавиться от талантливого полузащитника. Причём стала предпринимать для этого все возможные шаги. Убедить де Йонга уйти попытался сам Хави. По информации Diario Sport, наставник должен был провести беседу с хавбеком и объяснить, что его продажа пойдёт на пользу всем.

Видимо, этот план также не сработал, но специалист не остановился. Сначала он во всеуслышание заявил о намерении использовать Френки на неродной для него позиции центрального защитника, а затем попросил его пойти на понижение зарплаты почти в два раза. Если верить порталу SalarySport, по нынешнему договору голландец зарабатывает €10,15 млн в год.

Помимо де Йонга, в схожем положении оказался и его соотечественник Мемфис Депай. Его приобретали после ряда удачных сезонов в «Лионе» и считали заменой ушедшему в «Пари Сен-Жермен» Месси, но закрепиться в старте он также не смог. Если при Рональде Кумане он исправно выходил в основе, то после прихода Хави игровое время нападающего заметно сократилось. Хотя причиной тому было не столько отсутствие доверия со стороны наставника, сколько резко возросший уровень конкуренции.

Зимой сине-гранатовые пригласили Феррана Торреса и Пьера-Эмерика Обамеянга, взяли в аренду Адаму Траоре, да ещё и Усман Дембеле начал понемногу оправдывать связанные с ним надежды. А сам нидерландец ещё и получил пару неприятных травм. В 2022 году он принял участие лишь в 13 матчах Ла Лиги, причём лишь пять раз провёл на поле более 30 минут. Как итог — удовлетворительные для игрока такого уровня 13 голов и две передачи во всех турнирах.

При этом с приходом Левандовски и Рафиньи положение Депая ещё сильнее осложнится. Нидерландец действует либо на фланге атаки, либо на позиции ложной девятки, но в будущем не рассматривается как первая опция ни на одной из них, о чём ему и сказал наставник. По словам Хави, Мемфис рискует провести на скамейке запасных весь чемпионат, если не решится найти себе новый коллектив.

Однако основное внимание сине-гранатовых сосредоточено именно на продаже де Йонга, и тому есть объяснение. Контракт Депая с «Барселоной» истекает следующим летом, следовательно, выручить за него много не получится. Как сообщалось в прессе, в клубе рассчитывают «сплавить» хавбека за €20 млн.

Пока всё идёт к тому, что уже в ближайшее время оба игрока покинут «Барселону». По информации издания AS, Хави заявил, что провёл беседу с некоторыми футболистами, в ходе которой чётко объяснил им текущее положение вещей. По словам специалиста, они уже знают, что остаться в «Барсе» не смогут, поэтому должны заняться поиском нового места работы.

При этом в случае с де Йонгом существует одна загвоздка. По сведениям The Independent, каталонцы имеют задолженность перед полузащитником в размере €20 млн. Большую её часть составляет зарплата, выдача которой была отсрочена из-за пандемии. Кроме того, Френки намерен получить бонус за лояльность в размере €15 млн в случае его продажи. По его мнению, он вправе рассчитывать на него, ведь сам не хочет покидать коллектив.

Ситуация с де Йонгом и Депаем кажется весьма необычной, ведь обычно именно футболисты форсируют свой уход из команды. Тот же Роналду сначала вынудил «Ювентус» продать его в «Манчестер Юнайтед», а теперь оказывает давление на манкунианцев. Осуществить трансфер в «Барселону» совсем недавно просил Роберт Левандовски, а ранее — Усман Дембеле, пропускавший тренировки дортмундской «Боруссии». А Димитри Пайет в своё время и вовсе обещал порвать крестообразные связки, если «Вест Хэм» не отпустит его в «Марсель».

На самом деле происходящее с де Йонгом — не редкость. В последние годы хватало случаев, когда клубы теряли веру в футболистов и пытались заставить их согласиться на отъезд. Достаточно вспомнить, как «сплавляли» Луку Йовича из «Реала», Алексиса Санчеса из МЮ, Раджу Найнголлана из «Интера». Но обычно сами спортсмены гораздо охотнее идут навстречу и не пытаются до последнего отстаивать свою позицию. Ведь это чревато упущенным сезоном, поскольку бунтаря могут запросто перевести в запас и лишить его практики.

Пока сложно сказать, как завершится история с де Йонгом и Депаем, но на их стороне выступают не только многие болельщики, но и некоторые официальные лица. Так, президент профсоюза игроков Нидерландов Евгений Левченко особое внимание уделил ситуации вокруг Френки. По его словам, клуб «дубинкой загоняет хавбека в угол» и вынуждает уйти. Функционер потребовал вмешательства со стороны FIFPro (Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов) и призвал самого спортсмена не идти на понижение зарплаты.