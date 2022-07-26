Хави отреагировал на информацию, что он попросил Лапорту вернуть Месси в «Барселону»

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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о возможном возвращении в стан сине-гранатовых аргентинского нападающего Лионеля Месси.
Хави отреагировал на информацию, что он попросил Лапорту вернуть Месси в «Барселону»
  • AP
  • © Jose Breton

«Сейчас нет смысла говорить о возвращении Лионеля Месси в «Барселону», у него контракт с ПСЖ, так что это невозможно в принципе. Посмотрим, как всё будет складываться в дальнейшем. Лапорта уже сказал, что надеется, что история Месси в нашем клубе ещё не закончена», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, что Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. С тех пор 34-летний игрок провёл за французскую команду 34 матча, забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач. За «Барселону» же Месси выступал с 2003 по 2021 год. Он является лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что Хави просит руководство «Барселоны» подписать контракт с Месси.

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