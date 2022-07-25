Sport.es: Хави просит руководство «Барселоны» подписать контракт с Месси

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может вернуться в каталонский клуб.

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет вернуть нападающего Месси в испанский клуб, сообщает Sport.es.

Отмечается, что тренер обратился с данной просьбой к президенту клуба Жоану Лапорте.

Напомним, что Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. С тех пор 34-летний игрок провёл за французскую команду 34 матча, забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач. За «Барселону» же Месси выступал с 2003 по 2021 год. Он является лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что руководство «Пари Сен-Жермен» хочет расстаться с нападающими клуба Месси и Неймаром.