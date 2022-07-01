COPE: в ПСЖ планируют избавиться от Неймара и Месси

Короткая ссылка
Руководство «Пари Сен-Жермен» хочет расстаться с нападающими клуба Лионелем Месси и Неймаром.
COPE: в ПСЖ планируют избавиться от Неймара и Месси
  • Gettyimages.ru
  • © Tnani Badreddine/vi/DeFodi Images

Как сообщает COPE, по мнению нового спортивного руководства ПСЖ, звёздные футболисты не вписываются в проект по обновлению команды и в клубе больше не хотят делать ставку на аргентинца и бразильца.

Отмечается, что идея обновления команды заключается в развитии конкурентоспособности французского клуба.

Неймар перешёл в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провёл 144 матча в Лиге 1, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.

Месси присоединился к команде в августе 2021 года. В составе парижского клуба он выиграл чемпионство Лиги 1. В Лиге чемпионов ПСЖ на стадии 1/8 не смог финала пройти мадридский «Реал».

Ранее стали известны две главные трансферные цели французского ПСЖ.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить