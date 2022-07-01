COPE: в ПСЖ планируют избавиться от Неймара и Месси

Руководство «Пари Сен-Жермен» хочет расстаться с нападающими клуба Лионелем Месси и Неймаром.

Как сообщает COPE, по мнению нового спортивного руководства ПСЖ, звёздные футболисты не вписываются в проект по обновлению команды и в клубе больше не хотят делать ставку на аргентинца и бразильца.

Отмечается, что идея обновления команды заключается в развитии конкурентоспособности французского клуба.

Неймар перешёл в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провёл 144 матча в Лиге 1, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.

Месси присоединился к команде в августе 2021 года. В составе парижского клуба он выиграл чемпионство Лиги 1. В Лиге чемпионов ПСЖ на стадии 1/8 не смог финала пройти мадридский «Реал».

Ранее стали известны две главные трансферные цели французского ПСЖ.