ПСЖ назвал две главные трансферные цели
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- © Aurelien Meunier - PSG/PSG
По информации журналиста Фабрицио Романо, ПСЖ желает видеть в своём составе полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша и защитника «Интера» Милана Шкриньяра.
В сезоне-2021/22 Саншеш забил два мяча и отдал пять голевых передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Соглашение с «Лиллем» рассчитано до 2023 года.
Шкриньяр в минувшем сезоне провёл 48 матчей во всех турнирах за «Интер», в которых забил четыре мяча.
Ранее Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании покинуть клуб.