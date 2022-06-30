ПСЖ назвал две главные трансферные цели

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Стали известны две главные трансферные цели французского «Пари Сен-Жермен».
ПСЖ назвал две главные трансферные цели
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  • © Aurelien Meunier - PSG/PSG

По информации журналиста Фабрицио Романо, ПСЖ желает видеть в своём составе полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша и защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

В сезоне-2021/22 Саншеш забил два мяча и отдал пять голевых передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Соглашение с «Лиллем» рассчитано до 2023 года.

Шкриньяр в минувшем сезоне провёл 48 матчей во всех турнирах за «Интер», в которых забил четыре мяча.

Ранее Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании покинуть клуб.

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