Le Parisien: Неймар хочет покинуть ПСЖ

Бразильский нападающий Неймар сообщил руководству «Пари Сен-Жермен» о желании покинуть клуб из столицы Франции.

Нападающему некомфортно в ПСЖ, поэтому он хочет уйти, сообщает Le Parisien.

Уточняется, что парижский клуб не намерен удерживать игрока.

По информации El Pais, следующий сезон игрок проведёт в аренде. Отмечается, что руководство уже поставило футболиста в известность.

Неймар перешёл в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провёл 144 матча в Лиге 1, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.

По итогам сезона-2021/22 ПСЖ стал чемпионом Франции, но в Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель хочет видеть Неймара в «Челси».