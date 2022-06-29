Le Parisien: Неймар хочет покинуть ПСЖ

Короткая ссылка
Бразильский нападающий Неймар сообщил руководству «Пари Сен-Жермен» о желании покинуть клуб из столицы Франции.
Le Parisien: Неймар хочет покинуть ПСЖ
  • Gettyimages.ru

Нападающему некомфортно в ПСЖ, поэтому он хочет уйти, сообщает Le Parisien.

Уточняется, что парижский клуб не намерен удерживать игрока.

По информации El Pais, следующий сезон игрок проведёт в аренде. Отмечается, что руководство уже поставило футболиста в известность.

Неймар перешёл в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провёл 144 матча в Лиге 1, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.

По итогам сезона-2021/22 ПСЖ стал чемпионом Франции, но в Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель хочет видеть Неймара в «Челси».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить