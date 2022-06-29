Источник: Тухель хочет видеть Неймара в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель хотел бы видеть в своей команде нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

По информации Sky Sport Deutschland, парижский клуб готов продать игрока. Отмечается, что переговоры не начинаются из-за высокой зарплаты футболиста, а также Неймар сам не хочет уходить из ПСЖ.

СМИ сообщали, что ПСЖ готов избавиться от нескольких игроков, разгрузив таким образом зарплатную ведомость. 30-летний нападающий является одним из кандидатов на трансфер, потому что его заработная плата составляет около €50 млн за сезон.

Неймар перешёл в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провёл 144 матча, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.

Ранее в ПСЖ сообщили Неймару, что не рассчитывают на него в следующем сезоне.