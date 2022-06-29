Источник: Тухель хочет видеть Неймара в «Челси»

Короткая ссылка
Главный тренер «Челси» Томас Тухель хотел бы видеть в своей команде нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

По информации Sky Sport Deutschland, парижский клуб готов продать игрока. Отмечается, что переговоры не начинаются из-за высокой зарплаты футболиста, а также Неймар сам не хочет уходить из ПСЖ.

СМИ сообщали, что ПСЖ готов избавиться от нескольких игроков, разгрузив таким образом зарплатную ведомость. 30-летний нападающий является одним из кандидатов на трансфер, потому что его заработная плата составляет около €50 млн за сезон.

Неймар перешёл в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провёл 144 матча, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.

Ранее в ПСЖ сообщили Неймару, что не рассчитывают на него в следующем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить