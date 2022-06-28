El Pais: в ПСЖ сообщили Неймару, что не рассчитывают на него в следующем сезоне

Бразильский футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар может покинуть французский клуб в летнее трансферное окно.

«Неймар не любит тренироваться. Он играл с тремя или четырьмя лишними килограммами в течение многих лет. Во время игр он проявлял пассивность и нежелание отрабатывать в обороне», — приводит слова источника из ПСЖ El Pais.

Сообщается, что представители клуба уже связались с окружением бразильца и выразили недовольство. Они также заявили, что клуб не рассчитывает на футболиста в следующем сезоне.

СМИ сообщали, что ПСЖ готов избавиться от нескольких игроков, разгрузив таким образом зарплатную ведомость. 30-летний нападающий является одним из кандидатов на трансфер, потому что его заработная плата составляет около €50 млн за сезон.

Неймар перешёл в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провёл 144 матча, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.

Ранее сообщалось, что бразилец хочет покинуть ПСЖ.