Источник: Неймар хочет покинуть ПСЖ из-за интервью президента клуба
- AP
По информации RMC Sport, бразильский нападающий недоволен выступлением президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, который в ответ на вопрос о будущем Неймара сказал, что ждёт от всех футболистов большей самоотдачи, чем в прошлом сезоне.
СМИ сообщали, что ПСЖ готов избавиться от нескольких игроков, разгрузив таким образом зарплатную ведомость. 30-летний футболист является одним из кандидатов на трансфер, потому что его заработная плата составляет около €50 млн за сезон.
Неймар перешёл в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провёл 144 матча, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Челси» может подписать Неймара после ухода Лукаку.