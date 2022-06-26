Источник: Неймар хочет покинуть ПСЖ из-за интервью президента клуба

Бразильский футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар хочет покинуть клуб.

По информации RMC Sport, бразильский нападающий недоволен выступлением президента клуба Нассера ​​Аль-Хелаифи, который в ответ на вопрос о будущем Неймара сказал, что ждёт от всех футболистов большей самоотдачи, чем в прошлом сезоне.

СМИ сообщали, что ПСЖ готов избавиться от нескольких игроков, разгрузив таким образом зарплатную ведомость. 30-летний футболист является одним из кандидатов на трансфер, потому что его заработная плата составляет около €50 млн за сезон.

Неймар перешёл в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провёл 144 матча, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Челси» может подписать Неймара после ухода Лукаку.