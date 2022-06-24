Daily Star: «Челси» может подписать Неймара после ухода Лукаку

Лондонский «Челси» хочет подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара после ухода форварда английской команды Ромелу Лукаку, который может перейти в итальянский «Интер» на правах аренды.

Об этом сообщает Daily Star.

СМИ сообщали, что ПСЖ готов избавиться от нескольких игроков, тем самым разгрузив зарплатную ведомость. 30-летний футболист является одним из кандидатов на трансфер, потому что его заработная плата составляет около €50 млн за сезон.

Неймар перешёл в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провёл 144 матча, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар может перейти в «Ювентус».