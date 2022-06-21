Источник: Неймар может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может перейти в «Ювентус».

Новый спортивный директор французского клуба Луис Кампос связался с представителями туринского клуба и предложил взять 30-летнего футболиста в аренду, сообщает Calciomercato. Отмечается, что парижане готовы оплачивать бразильцу часть зарплаты.

Неймар перешёл в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провёл 144 матча, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.

Ранее Неймар заявил, что не планирует покидать французский клуб.