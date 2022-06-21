Источник: Неймар может продолжить карьеру в «Ювентусе»
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Новый спортивный директор французского клуба Луис Кампос связался с представителями туринского клуба и предложил взять 30-летнего футболиста в аренду, сообщает Calciomercato. Отмечается, что парижане готовы оплачивать бразильцу часть зарплаты.
Неймар перешёл в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провёл 144 матча, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.
Ранее Неймар заявил, что не планирует покидать французский клуб.