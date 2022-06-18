Источник: Неймар отказался покидать ПСЖ

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что не планирует покидать французский клуб.

Как сообщает Marca, ПСЖ готов избавиться от нескольких игроков, тем самым разгрузив зарплатную ведомость. 30-летний футболист является одним из кандидатов на трансфер, потому что его заработная плата составляет около €50 млн за сезон.

Мбаппе подписал новое соглашение с ПСЖ до 2025 года. Нападающий выступает за клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач. Боссы ПСЖ обещали футболисту советоваться с ним при важных кадровых назначениях.

Ранее сообщалось, что французский клуб продаст Неймара из-за его конфликта с нападающим парижан Килианом Мбаппе.